بيرول يحذر المنتجين مـن «الروليـت الروسـي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن «لعب الروليت الروسي في أسواق النفط ربما يكون له عواقب وخيمة»، مضيفاً أن أسعار النفط دون 25 دولاراً للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الوكالة تتوقع فائضاً نفطياً محتملاً قدره 3.5 مليون برميل يومياً في الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا.
(رويترز)
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