المجلس التجاري الهندي يكرم خلف الحبتور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرم المجلس التجاري والمهني الهندي (IBPC)، خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ضمن سلسلة فعالياته الخاصة بعنوان «عمداء وروّاد مرموقون»، في دبي. وهو أوّل رجل أعمال إماراتي ينال هذا التكريم من المجلس.

وشارك الحبتور، في حوار تفاعلي أداره رئيس المجلس التجاري والمهني الهندي سوريش كومار الذي سأل ضيف الشرف عن حياته ومغامراته في مجال ريادة الأعمال، وعن روايات ونوادر وردت في سيرته الذاتية.

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وحضر الفعالية التي أقيمت في فندق «هيلتون دبي الحبتور سيتي» أعضاء من المجلس التجاري والمهني الهندي بينهم رجال أعمال وأقطاب هنود وإماراتيون، فضلاً عن مديرين وموظفين من مجموعة الحبتور وإعلاميين من وسائل الإعلام المحلية. واستُهِلّت الجلسة بعرض مقطع فيديو قصير عن حياة الحبتور ورؤيته، وعن دولة الإمارات في بداياتها.

وفي سياق الاحتفاء بنجاح قادة الأعمال المحليين، أخذت جلسة الحوار الصريح الحضور في رحلة على حياة الحبتور وأخلاقياته في العمل، والمعتقدات والمبادئ التي توجّهه ويسترشد بها الجيل القادم في عائلته للمضي قدماً في الحفاظ على إرثه. وتوقّف كومار عند التعاون بين الهنود والإماراتيين على مدى سبعة عقود لبناء دولة الإمارات واقتصادها، ماساهم في توليد قصص نجاح لدى الهنود والإماراتيين على السواء، مستلهِماً من نجاحات الحبتور وإخفاقاته المهنية وتطوّر السوق الإماراتية على مدى خمسة عقود.

وقد روى الحبتور حكايات آسرة عن بداياته المتواضعة ومغامراته الأولى في عالم الأعمال - بما في ذلك إخفاقاته في بيع الثلاجات، وإنشاء مصنع للصابون، وصولاً إلى خوضه غمار العمل في قطاعَي الإنشاءات والفنادق. وتحدّث عن علاقة العمل المقرّبة التي جمعته بالمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، أحد الآباء المؤسّسين لاتحاد الإمارات، قائلاً: «نجلس هنا في فندق «هيلتون دبي الحبتور سيتي»، في قطعة الأرض هذه، لأنه شجّعني على تحقيق شغفي ببناء الفنادق، وهذه كانت بداية حكاية النجاح التي عرفتها مجموعة الحبتور. كان أفضل من جامعات العالم برمتها، كان بمثابة أبٍ ومرشد، وإليه يعود الفضل في ما أصبحتُ عليه. وأنا أستلهم من أسلوبه في توجيهي وإرشادي لأنقل القيَم والمبادئ نفسها إلى أفراد عائلتي والموظفين في مجموعتي».