«خطة تأمينية» للتعافي من المخاطر المرتبطة بتداعيات «كورونا»

أخطرت «هيئة التأمين» جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والعاملين في القطاع ضرورة اعتماد السياسات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات تأثير فيروس «كورونا» المستجد على قطاع التأمين في الدولة. وطالبت «الهيئة» في بيان لها الاثنين الشركات العاملة في الدولة وجوب اتخاذ القرارات المناسبة بشأن دعم أي من عملاء الشركة وحملة وثائق التأمين المتأثرين بالفيروس، حيث إن الشركة ستبقى مسؤولة عن القرارات المتخذة بهذا الشأن وبما يحافظ على سلامة مركزها المالي وملاءتها المالية والالتزامات المترتبة عليها.

ألزمت «الهيئة» كافة الشركات بتفعيل خطة التعافي من الطوارئ، وذلك كجزء من نظام إدارة المخاطر في الشركة لضمان استمرارية الأعمال‘ حيث تحتوي الخطة قائمة بالوظائف التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال، وتوفير المعدات التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال عن بعد، وتوفير الأموال التي قد تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال، واعتماد هذه الميزانية من إدارة الشركة وفق مقتضى الحال لكل شركة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى حسب مقتضى الحال.

وفيما يتعلق بموظفي الشركات، ألزمت «الهيئة» جميع العاملين في الشركات بتطبيق كافة الشروط والتعليمات المتعلقة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، بما فيها الحجر الصحي في حال السفر والعودة إلى أرض الدولة من الدول الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس، وذلك في حال السفر عبر جميع المنافذ سواء كان السفر بداعي العمل أو لأسباب شخصية.

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وأوصت بالعمل من المنزل لأي موظف ظهرت عليه أي من الأعراض المشابهة لأعراض المرض ومنها السعال أو الزكام واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في المراكز الصحية، والتوصية بإلغاء جميع الفعاليات الداخلية التي تتطلب وجود وتجمع الموظفين في مكان واحد داخل جهة العمل، والتوصية بإمكانية المشاركة في المؤتمرات أو ورش العمل أو الدورات التدريبية أو الاجتماعات داخل وخارج الدولة من خلال التواصل عبر التقنيات الحديثة والنظر بإمكانية القيام بإجراءات وقائية أكثر تحفظاً، كالطلب من الموظفين العمل عن بعد لمدة معينة من خلال التفعيل المبكر والوقائي لخطة التعافي من الحالات الطارئة.

وسائل النظافة والتعقيم

تابعت «الهيئة» في سرد توصياتها للعاملين والموظفين في قطاع التأمين بالدولة، بضرورة التأكيد على اتباع كافة وسائل النظافة والتعقيم المستمر في كافة مرافق الشركة وقاعات التدريب ومختبرات الحاسوب وفروع الشركة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة وفقاً للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

كما أوصت «الهيئة» النظر في إمكانية اعتماد الدوام المرن للسيدات الأمهات ممن لديهن أطفال في رياض الأطفال وتقديم الرعاية والاهتمام اللازم لقسم الخدمات والضيافة في الشركة وتوفير كافة متطلبات السلامة العامة والنظافة والتعقيم والإرشادات اللازمة لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين فيه، ونشر واعتماد رقم هاتف يخصص للطوارئ والرد على استفسارات موظفي الشركة.