شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تطلق رحلات يومية إلى فيينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعتزم الاتحاد للطيران، إطلاق رحلات يومية جديدة على مدار العام إلى العاصمة النمساوية، فيينا، وستخدم الطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، المرتبة وفق نظام الدرجتين، الوجهة الجديدة، مبدئياًَ، بمعدّل أربع رحلات في الأسبوع خلال الفترة ما بين 22 مايو و30 يونيو.
قال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تُعدّ فيينا أكبر الأسواق التي لم يسبق أن تمت خدمتها برحلات مباشرة من أبوظبي، ومع انضمامها إلى شبكة وجهاتنا المخصصة للمسافرين، يرتفع عدد وجهاتنا الأوروبية إلى 22 وجهة، ومما لا شك فيه، أن النمسا من الشركاء التجاريين والسياحيين المهمين بالنسبة لدولة الإمارات، ومن شأن الرحلات الجديدة أن تتيح لنا الاستفادة من الطلب المتزايد على مستوى العمل والترفيه في كلا البلدين».
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