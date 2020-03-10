عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون 0.4%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت، أمس الاثنين، عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 0.4% للمرة الأولى على الإطلاق، مع تكالب المستثمرين لحيازة الديون الحكومية.

وسجلت عوائد أجل 10 سنوات 0.3469%، في وقت تعرضت فيه معنويات السوق إلى ضربة قوية؛ جرّاء المخاوف من استمرار تفشي «كورونا» الذي اجتاح نصف دول العالم تقريباً، إضافة إلى القلق المتزايد من بداية حرب أسعار النفط بين أوبك وروسيا.

ويتدافع المستثمرون إلى حيازة السندات الحكومية باعتبارها أحد الملاذات الآمنة.

وكان الانتشار السريع ل«كورونا» أبقى المستثمرين على الحافة لأسابيع، بالنظر إلى الأثر المحتمل على تعطيل سلاسل التوريد العالمية، ودفع الاقتصاد إلى حالة من الركود عالمياً. وتراجع العائد على ديون الحكومة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 0.425% بعد أن سجل 0.38% وهو مستوى قياسي متدن جديد، كما هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 0.698 % وهو أدنى مستوى في تاريخه.

وانخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية التي يحل موعد سدادها بعد عامين إلى 0.318% بعد أن سجل 0.287% في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى في تاريخه.