شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليار دولار خسائر دول «أوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت حسابات أجرتها رويترز بأنه في ظل فقد النفط أكثر من ثلث قيمته بين عشية وضحاها بعد انهيار تحالف «أوبك بلس»، تنزف الدول الأعضاء في أوبك أكثر من نصف مليار دولار يومياً بسبب فاقد الإيرادات.

ففي معظم الحالات، يتصدر النفط قائمة مصادر الدخل بالنسبة لأعضاء المنظمة وسيفرض مثل هذا النزول الحاد في الأسعار ضغطاً على اقتصاداتها، وبعضها بالفعل، مثل إيران وفنزويلا، على حافة الهاوية.

(رويترز)

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