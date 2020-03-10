ثقة مستثمري «اليورو» تهبط لأقل مستوى في 7 أعوام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، أمس الاثنين، أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في مارس آذار لأقل مستوى منذ إبريل نيسان 2013 في حين يثير انتشار فيروس كورونا احتمال استمرار الضعف الاقتصادي لفترة طويلة.

ونزل مؤشر سنتيكس لمنطقة اليورو إلى -17.1 من 5.2 في فبراير شباط. وكان متوسط توقعات رويترز لانخفاض إلى -11.1. وشمل مسح سنتيكس 1155 مستثمراً في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس آذار.

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وقال مانفريد هوبنر رئيس سنتيكس «المستثمرون يتأهبون لفترة ضعف اقتصادي طويلة»، وأضاف «يريد المستثمرون أن يروا مؤشراً قوياً من خلال سياسة نقدية».

وتعهدت ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا الأحد بمساعدة الشركات التي تضررت جراء انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا.

(رويترز)