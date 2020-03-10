شكرا لقرائتكم خبر عن 7.1 % انكماش اقتصاد اليابان في الربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يفاقم المخاوف حيال دخول البلاد في حالة من الركود وسط التداعيات المحتملة من تفشي كورونا.
وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء في اليابان، أمس الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بوتيرة سنوية 7.1% بالقراءة النهائية في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 6.3%.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سوف ينكمش بنسبة 6.6% خلال الربع الرابع.
ويعتبر انكماش اقتصاد اليابان في الربع الرابع هو الأسوأ منذ الربع المنتهي في يونيو/حزيران عام 2014، عندما تضرر الاستهلاك كذلك من زيادة ضريبة المبيعات وأدى إلى انكماش بوتيرة سنوية 7.4%، أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 1.8% خلال الربع الرابع من 2019 بالقراءة المعدلة موسمياً، وهو أسوأ من التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى تراجع 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب البيانات، تم تعديل قراءة النفقات الرأسمالية بالخفض من 3.7% إلى 4.6% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع السابق له.
كما أن الاستهلاك الخاص تراجع بنسبة 2.8%، وهي قراءة أعلى من المسجلة في التقديرات الأولية والبالغة 2.9%.
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