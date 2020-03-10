الأسواق الخليجية تهوي مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسواق الخليجية كافة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة، أمس الاثنين، وفي ظل ذلك تراجعت السوق السعودية ليخسر مؤشرها العام 7.75%، ويغلق عند مستوى 6315.51 نقطة. وسجلت السوق الكويتية تراجعاً حاداً نسبته 10.29% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 5158.69 نقطة. فيما تراجع مؤشر السوق البحرينية العام 5.82% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1471.62 نقطة. وأخيراً تراجعت السوق العُمانية ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3772.23 نقطة، وكان هذا التراجع نسبته 5.57%.

السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً عميقاً، بعد تراجع أداء كافة القطاعات؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 530.85 نقطة أو ما نسبته 7.75% ليقفل عند مستوى 6315.51 نقطة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 193 شركة. وعلى الصعيد القطاعي.

الكويت

تراجعت السوق الكويتية وسط تراجع أداء القطاعات والأسهم الرئيسية وتراجع مؤشرات الأحجام السيولة؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 591.72 نقطة أو ما نسبته 10.29% ليقفل عند مستوى 5198.69 نقطة.

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البحرين

تراجع أداء السوق البحرينية في جلسة، أمس الاثنين، ليخسر مؤشرها العام 91.02 نقطة أو ما نسبته 5.82% ليقفل عند مستوى 1471.62 نقطة، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 321.99 نقطة.

عُمان

تراجعت السوق العُمانية وسط ضغط من كافة قطاعاتها، وارتفاع لمؤشرات الأحجام والسيولة؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 222.65 نقطة أو ما نسبته 5.57% ليقفل عند مستوى 3772.23 نقطة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 5.74%، تلاه القطاع المالي بنسبة 4.49% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 3.51%.