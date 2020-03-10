كازاخستان تخفض الإنفاق بعد تراجع الأسعار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن الرئيس أمر حكومته، أمس الاثنين، بخفض الإنفاق في الميزانية وضمان استقرار الأسواق المالية وأسواق العملات وذلك بعد أن مُني سعر النفط بأكبر انخفاض منذ عام 1991.

وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن البلد الآسيوي المُصدر للنفط سيركز على حماية الوظائف. (رويترز)