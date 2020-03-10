شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تخفض الإنفاق بعد تراجع الأسعار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن الرئيس أمر حكومته، أمس الاثنين، بخفض الإنفاق في الميزانية وضمان استقرار الأسواق المالية وأسواق العملات وذلك بعد أن مُني سعر النفط بأكبر انخفاض منذ عام 1991.
وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن البلد الآسيوي المُصدر للنفط سيركز على حماية الوظائف. (رويترز)
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