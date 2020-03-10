شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعد للتكيف مع أسعار بين 25 و30 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية الروسية، أمس الاثنين، إن البلاد يمكنها التكيف مع أسعار للنفط بين 25 دولاراً و30 دولاراً للبرميل لفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة.
وقالت الوزارة إنها قد تلجأ إلى صندوق الثروة الوطني للبلاد لضمان الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي إذا استمر نزول أسعار النفط، وأضافت أنه حتى الأول من مارس، حوى الصندوق أكثر من 150 مليار دولار، أو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. (رويترز)
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