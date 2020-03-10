إجراءات في مواجهة تداعيات «كورونا» على الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أنور داود، ومهند داغر وفاروق فياض

علمت ”الخليج 365” من مصادر مطلعة، أن هنالك محادثات ومشاورات على مستوى الجهات التنظيمية والرقابية في دولة الإمارات؛ لبحث الإجراءات المطلوبة في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس «كورونا» وانعكاساته السلبية على البورصات العالمية، وأسواق النفط، وما ترتب على ذلك من تأثير طال الأسواق المحلية التي تراجعت بحدة، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي.

وفي الوقت الذي أكد فيه خبراء، ضرورة الإسراع في تطبيق آليات؛ لحماية الأسواق المحلية من تداعيات موجة الهلع العالمية، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان، أنها عقدت اجتماعاً مع سوقي أبوظبي ودبي الماليين؛ لبحث أوضاع السوق واحتواء تداعيات تراجع مؤشرات الأسهم، واتخاذ إجراءات عاجلة؛ للتعامل مع هذا الانخفاض.

من جهتها، ألزمت «هيئة التأمين» جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة والعاملين بالقطاع، بتفعيل خطة التعافي من تداعيات تأثير فيروس «كورونا» المستجد، وضرورة اعتماد السياسات اللازمة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بفيروس «كورونا».