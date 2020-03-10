شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص لبناء أحدث مصنع فلنكات بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إنه سيتم إنشاء أحدث مصنع لتصنيع الفلنكات فى العالم، بالشراكة مع القطاع الخاص الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق المحلى فى ظل التوسعات الكبيرة لقطاع النقل فى مصر على مستوى خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن المصنع سيتم بين شركة سيجوارت الشركة المصرية للمواسير وشركة عالمية، ولا سيما أن سيجوارت متخصصة فى تصنيع الفلنكات للسكك الحديدية والمترو وعندها أيضا مصنع مواسير أسمنتية، لافتا أن الشركة الفترة الماضية حصلت على العديد من العقود لتصنيع الفلنكات فى ظل خطة الدولة، وبالتالى كان يتطلب مساندة الشركة فى تعزيز امكانياتها الإنتاجية لتوفية متطلبات السوق.

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وأشار رئيس القابضة الكيماوية، إننا كشركة قابضة ساعدنا فى ضخ رأس مال عام، ومولناها بنحو 50 مليون جنيه، بجانب مساعدتها شهريا للوفاء بما عليها من التزامات، وبالتالى قرر مجلس الإدارة انشاء شركة جديدة لتصنيع الفلنكات، وهو سيكون مصنع متنقل بمعنى إمكانية تفكيكية، ونقله من مكان لآخر طبعا ليس مصنع على "عجل".

أوضح عماد الدين مصطفى، أننا طلبنا من وزارة النقل تخصيص قطعة أرض لنا فى قنا، لبناء المصنع لخدمة خطوط قنا سفاجا والعديد من الخطوط التى يتم إنشاؤها وكذلك لخدمة شركة فوسفات مصر، موضحا إننا تقدمنا بكافة الأوراق ونأمل سرعة الموافقة عليها لسرعة تلبية احتياجات مصر.

وحول تطوير المصانع القديمة بالشركة، أشار أنه جارى التخلص من مصانع قديمة وأصول قديمة باتباع الإجراءات والقواعد المتعارف عليها، بجانب السعى لهيكلة العمالة بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام والنقابات العمالية العامة ونقابة العاملين بالشركة، لأن الشركة الجديدة لا يمكن تكبيلها بعمالة زائدة أو بعمالة كبيرة فى السن لاحتياجها لكوادر شابة، مشيرا إلى إنه لن يتم تنفيذ أى شيء فيما يتعلق بالعمالة إلا بموافقة العمال وبتسويات عادلة تضمن كافة حقوقهم.