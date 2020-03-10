شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بترول: توقعات بانخفاض أسعار الغاز 25% الربع الثاني والثالث للعام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمر الكومي خبير الغاز المسال، أن الانخفاضات التي تشهدها أسواق النفط وأسواق الغاز في العالم يأتي كنتيجة لحرب الأسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية وتفشي فيروس كورونا في العالم والذي يؤثر بشكل مباشر علي الطلب علي الغاز المسال .

وأضاف المهندس عمر الكومي خبير الغاز المسال، أن سعر الغاز في الولايات المتحدة بلغ 1.63 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية موضحا أنه اكثر انخفاض شهدته أسعار الغاز بالولايات المتحدة خلال 10 سنوات الأخير وهو ما يعد انخفاض بمقدار 30 % مقارنة بأسعار شهر فبراير الماضي.

وأشار خبير الغاز المسال، أن التوقعات تشير بانخفاض جديد لأسعار الغاز الطبيعي والغاز المسال خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري موضحا أن هناك توقعات بانخفاض الأسعار للغاز الروسي المصدر الي أوروبا بمقدار 30 % حيث أن أسعار الغاز الطبيعي المسال المورد الي أوروبا ستكون في حدود 4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .

وأوضح أن أسعار الغاز الطبيعي المسال في اسيا تبلغ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية طبقا لأسعار الغاز المسال في محطة تداول الغاز المسال في سنغافورة وهناك توقعات بانخفاض الأسعار في الربع الثاني والثالث من العام الجاري بنسب ما بين 20 الي 25 % قائلا " اسوق الغاز ظروف عصيبة علي المنتج ومواتية للمستهلك ".

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واليوم خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لأسعار النفط لعامى 2020 و2021 وقال إن حرب الأسعار التى أشعل فتيلها انهيار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين ستكون شديدة وطويلة على الأرجح.

وقلص البنك متوسط توقعاته لخام برنت لعام 2020 إلى 35 دولارا للبرميل من 64 دولارا وخفض متوسط توقعاته للخام لعام 2021 إلى 44 دولارا للبرميل من 67 دولارا للبرميل فى وقت سابق.

وبالنسبة لأسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، خفض البنك توقعاته لعام 2020 إلى 32 دولارا للبرميل من 59 دولارا وتوقعاته لعام 2021 إلى 41 دولارا للبرميل من 63 دولارا.