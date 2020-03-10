شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار توقف الحجوزات فى 3 فنادق بدبى مع تأثر الطلب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وثيقة لشركة إعمار العقارية اطلعت عليها رويترز أن وحدة الضيافة بالشركة ستتوقف عن تلقي الحجوزات في ثلاثة فنادق بدبي لأكثر من خمسة أشهر اعتبارا من 15 مارس، في مؤشر على أثر فيروس كورونا على الطلب.

وقالت الوثيقة إن إعمار، وهي من أكبر مشغلي الفنادق في دبي، ستتوقف عن تلقي الحجوزات في فندق العنوان فاونتن فيوز وفيدا كريك هاربر وفيدا تلال الإمارات من 15 مارس إلى 31 أغسطس.

يقع فندق العنوان فاونتن فيوز في منطقة وسط مدينة دبي الرائجة قرب برج خليفة، أطول برج في العالم، وهو من أحدث فنادق إعمار.

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وأبلغ متحدث رويترز "عقب الأثر العالمي على قطاع السفر في الآونة الأخيرة والذي دفع بنا إلى حالة قوة قاهرة، أخذت مجموعة إعمار للضيافة قرارا بإعادة التركيز بشكل مؤقت على عدد منتقى من الأصول."

ووردت الصياغة ذاتها في وثيقة الشركة.

وقالت الوثيقة والمتحدث إن المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمسابح في الفنادق الثلاثة ستظل مفتوحة.

وأضافت الوثيقة أن حجوزات الضيوف ستحول إلى فنادق أخرى لإعمار.