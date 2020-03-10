شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار السيارات بالأسواق خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365”، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة اليوم الإثنين 9-3-2020، ومن أهمها وصول إجمالى الواردات المصرية من اللحوم خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، نحو 108 ملايين و834 ألف دولار، "مليار و741 مليون جنيه – 16 جنيها متوسط سعر الدولار"، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومنها.

جهاز الإحصاء: واردات مصر من اللحوم تتراجع لمليار و741 مليون جنيه فى 2019

أظهرت بيانات رسمية، وصول إجمالى الواردات المصرية من اللحوم خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، نحو 108 مليون و834 ألف دولار، " مليار و741 مليون جنيه – 16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 140 مليون و857 ألف دولار "ملياري و253 مليون جنيه".

تعرف على أسعار البترول والغاز بالأسواق العالمية.. نسبة الانخفاض 31%

شهدت أسعار النفط فى الأسواق العالمية انخفاضا بلغ نحو 31% خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجلت بذلك أسعار النفط أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، حيث جاءت تلك الانخفاض فى الأسعار نتيجة فشل اتفاق تحالف "أوبك بلس" بشأن تعميق خفض الإنتاج.

انخفاض من 3 – 6% فى أسعار السيارات بالأسواق خلال شهر مارس

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واصلت أسعار السيارات الانخفاض خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تطبيق عدد من الاتفاقيات الدولية التي تضمنت انخفاضا في أسعار أنواع محددة من السيارات ما أدى إلى انخفاضها بنسب تتراوح بين 3 -6 % للسيارات ذات الفئات المنخفضة التكاليف.

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى لأدنى مستوياته قبل التعويم بنسبة 7.31%

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 33 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 594.073 مليار جنيه.

هيئة التنمية الصناعية: أتحنا 2500 قطعة أرض تم حجز 500 فقط وليس لدينا نقص بالأراضى

أعلن المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة اتاحت 2500 قطعة أرض على الخريطة الاليكترونية وتم حجز 500 قطعة فقط، وهو ما دفعنا إلي إعادة طرحها مرة أخري للحجز وهي متاحة أمام المستثمرين حاليا.

مستثمرى أكتوبر: توسيع التعاون مع التنمية الصناعية لحل مشكلات الرخص والأراضى

قال المهندس صابر الصباحي رئيس لجنة الخدمات بجمعية مستثمري أكتوبر، إن هناك تذليل للعقبات من قبل هيئة التنمية الصناعية وحل كافة المشكلات التي تواجه المصانع خاصة ما يتعلق برخص التشغيل أو تأخر الحصول على رخص الأراضي، أو حجز وتخصيص الأراضي.