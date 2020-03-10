شكرا لقرائتكم خبر عن ديل تكنولوجيز تشجع موظفيها على العمل من المنزل للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة دل تكنولوجيز، عن اتخاذها إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وألذى أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم، وذلك فى إطار متابعتها الحثيثة لتطورات انتشار الفيروس، وتأكيدًا على حرصها على صحة وسلامة موظفى الشركة وعملائها.

وقالت الشركة فى بيان لها، إنها تشجع موظفيها على العمل من منازلهم، كما تقوم فى الوقت الحالى بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط فى إطار الحرص على سلامتهم.

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وأكدت الشركة، أنها مستمرة فى عملها المعتاد بالإضافة إلى اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة والملائمة فى حال تطور وتصاعد الأحداث.

ووفقا لبعض تقارير يعتقد العلماء أن هذا النوع من الفيروس التاجى قد انتقل من حيوان إلى إنسان، وهو أمر نادر الحدوث، وأصبح بعد ذلك قابلًا للانتقال من إنسان إلى إنسان، وقد لا تظهر الأعراض على الشخص المصاب لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد الإصابة.

ومن جهة أخرى قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.