شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: واردات مصر من اللحوم تتراجع لمليار و741 مليون جنيه فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، وصول إجمالى الواردات المصرية من اللحوم خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، نحو 108 مليون و834 ألف دولار، " مليار و741 مليون جنيه – 16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 140 مليون و857 ألف دولار "ملياري و253 مليون جنيه" خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018، بتراجع بلغ نحو 32 مليون دولار "512 مليون جنيه".

وضمت قائمة السلع الواردة ضمن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أبرز السلع غير المعمرة، والتي سجلت واردات إجمالية بلغت نحو مليار و95 مليون دولار خلال الفترة الواردة في التقرير، موزعة بين مجموعة من السلع الأساسية ومن بينها الواردات من الأسماك بما فيها أسماك محفوظة وبلغت وارداتها 76 مليون دولار، والألبان ومنتجاتها وبلغت وارداتها 80 مليون دولار.

وشملت القائمة أيضا الأدوية ومحضرات صيدلة، وبلغت وارداتها نحو 188 مليون دولار، وأيضا الواردات من التفاح الطازج وبلغت 53 مليون دولار، والصابون ومحضرات التنظيف وبلغت وارداته 14 مليون دولار، وورق الكرافت وبلغت وارداته 11 مليون دولار.

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وسجل إجمالي الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.

وأرجع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الزيادة المسجلة في الواردات إلى ارتفاع واردات بعض السلع، من بينها قيمة الواردات من البترول الخام، والتي بلغت نحو 430.6 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 133.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، كما بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية نحو 186.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 174.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، بنسبة ارتفاع 6.9%.