شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إكسون موبيل" يفقد أكثر من 12% من قيمته في يوم واحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "إكسون موبيل" خلال تعاملات الإثنين بشكل حاد متأثراً بالخسائر الفادحة في سوق النفط وامتداد التأثير إلى قطاع الطاقة.



ووقع النفط تحت وطأة الضغوط في أعقاب فشل اجتماع "أوبك" مع المنتجين المستقلين حول تعميق خفض الإنتاج بشكل إضافي لمواجههة تباطؤ الطلب العالمي على أثر انتشار فيروس "كورونا".



وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009 في ظل تفشي "كورونا".

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وفي سوق النفط، هبط "ويست تكساس" بنسبة 24.6% مغلقا عند 31.13 دولار للبرميل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 1991، وسجل أعلى سعر عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 27.3 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 24.1% وأغلق عند 34.36 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 38.3 دولار وأقل سعر عند 31.02 دولار.



وفي ختام جلسة الإثنين، انخفض سهم "إكسون موبيل" بنسبة 12.2% إلى 41.8 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 40.8 دولار.