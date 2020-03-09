شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يهبط بحوالي 8% متأثراً بالمخاوف واسعة النطاق إزاء "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الإثنين على نحو حاد بالتزامن مع خسائر فادحة في سوق الأسهم الأمريكية نتيجة القلق في الأسواق العالمية من تفشي فيروس "كورونا".



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" بات أكثر خطورة من ذي قبل وينتشر بوتيرة أسرع من التوقعات.



وأعلنت الحكومة الإيطالية تمديد الحجر الصحي ليشمل كافة المدن في البلاد مقارنة بعزل مدينتي البندقية وميلانو فقط في وقت سابق هذا الأسبوع.

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ويخشى مستثمرو "آبل" من تكبد صانعة "آيفون" المزيد من الخسائر في ظل تعطل إنتاجها في الصين نتيجة تضرر مورديها.



وتجاوز عدد مصابي "كورونا" على مستوى العالم مستوى 100 ألف حالة بينما توفي ما يقرب من 3900 شخص.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "آبل بنسبة 7.9% إلى 266.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 278.1 دولار وأقل سعر عند 266 دولار.