شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق على انخفاض بأكثر من 2000 نقطة مسجلاً أكبر خسائر في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين وسجل الداو جونز أكبر خسائر يومية بالنقاط في تاريخه، وذلك على خلفية الضغوط الشديدة على سوق النفط بالإضافة إلى فيروس "كورونا".



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بان وسائل الإعلام هي السبب وراء الهلع بالأسواق العالمية بينما تعد وفيات "كورونا" أقل بكثير من وفيات الأنفلونزا العادية في الولايات المتحدة.



وعن خسائر النفط، أكد "ترامب" أن هذا أمر جيد للمستهلكين في الولايات المتحدة ودول أخرى ملقيا باللوم على روسيا والسعودية.



وتجاوز عدد مصابي "كورونا" مستوى مائة ألف شخص بينما توفي ما يقرب من 3900 شخص متأثرين بالفيروس.

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وفي سوق النفط، هبط "ويست تكساس" بنسبة 24.6% مغلقا عند 31.13 دولار للبرميل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 1991، وسجل أعلى سعر عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 27.3 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 24.1% وأغلق عند 34.36 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 38.3 دولار وأقل سعر عند 31.02 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 7.8% (ما يعادل 2014 نقطة) إلى 23851 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24992 نقطة وأقل مستوى عند 23706 نقاط.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 7.3% (ما يعادل 625 نقطة) إلى 7950 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 8423 نقطة وأقل مستوى عند 7943 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 7.6% (ما يعادل 226 نقطة) إلى 2746 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2863 نقطة وأقل مستوى عند 2734 نقطة.