شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط بأكثر من 1% متخلية عن المكاسب التي حققتها أثناء الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين مخالفة المعادن النفيسة التي جذبت الطلب من المستثمرين كملاذ آمن في ظل الخسائر الفادحة بأسواق الأسهم العالمية والتراجع واسع النطاق بالدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتعرضت أسواق الأسهم لخسائر قوية في ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط مما دفع أسهم شركات الطاقة نحو التراجع فضلا عن المخاوف من فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد العالمي.



ومن جانبه، حاول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهدئة روع المستثمرين قائلا إن وفيات الأنفلونزا كانت أكبر بكثير وبالآلاف في العام الماضي، لكن بسبب تسليط الضوء على "كورونا"، كان الهلع أشد حدة.

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ودعى البيت الأبيض إلى عقد اجتماع مسؤولي شركات مدرجة في البورصة الأمريكية لمناقشة تداعيات "كورونا" والخسائر الحادة بالأسهم.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% إلى 17.054 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.615 دولار وأقل سعر عند 16.55 دولار.