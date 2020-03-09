شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية وسجل أعلى مستوى في أربع سنوات مستفيدا من كونه ملاذ آمن بجانب المعادن النفيسة بالتزامن مع الخسائر الفادحة في أسواق الأسهم.



وتكبدت أسواق الأسهم العالمية خسائر حادة اليوم في ظل هبوط حاد بأسواق النفط فضلا عن المخاوف بشأن فيروس "كورونا".

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وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع إقراض البنوك بنسبة 2.1% خلال الشهر الماضي في اليابان وسجل الحساب الجاري فائضا عند 1.63 تريليون بينما توقع محللون فائضا عند 1.66 تريليون ين.



وحذر محللون من تعرض الاقتصاد العالمي لركود محتمل في ظل انهيار أسواق الأسهم وتوقف الأنشطة الصناعية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 102.3 ين، وسجل أعلى سعر اليوم عند 105.3 ين بينما سجل أقل سعر عند 101.2 ين.