شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يتوقع تراجع النفط إلى نطاق 20 دولاراً خلال أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش أن تتراجع أسعار النفط إلى حدود الـ 20 دولاراً خلال الأسابيع المقبلة، لياتي بذلك بعد بنك جولدمان ساكس الذي توقع هو أيضاً تراجع النفط إلى تلك المستويات.

وجاءت توقعات بنك أوف أمريكا كسابقه بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا على خلفية إخفاق أوبك في التوصل إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن محللين بالبنك أن "تقليل الخصم السعري مقارنة مع خامات النفط المحلية مثل غرب تكساس الوسيط وبرنت والأورال يهدف إلى دعم الطلب على الخام السعودي في الوقت الذي يصيب فيه فيروس كورونا أجزاء كبيرة من آسيا وأوروبا بالشلل".

وخفض بنك أوف أمريكا توقعاته للأسعار في 2020 إلى 45 دولارا للبرميل من خام برنت وإلى 41 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط بدلا من 54 دولارا و49 دولارا على التوالي.

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ووفقاً للوكالة فهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يقلص فيها البنك توقعاته لأسعار النفط.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر برنت في الربعين الثاني والثالث إلى 30 دولارا للبرميل، وحذر عملاءه من أن الأسعار من الممكن أن تتراجع أكثر إلى مستوى 20 دولارا للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط لخسائر فادحة وصولا إلى أدنى مستوى في أربع سنوات قرب 27 دولاراً للبرميل بعد أنباء عن سعي المملكة العربية السعودية لإغراق السوق بإنتاجها من الخام من أجل إعادة الاستحواذ على نصيب الأسد من السوق.

وأعلنت السعودية أمس الأحد خفض السعر الرسمي لبيع نفطها الخام من أجل جذب المزيد من المشترين بالأسواق العالمية.