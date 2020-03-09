شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط 1% رغم محاولات "ترامب" تهدئة الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التهدئة من روع الأسواق.



وصرح الرئيس "ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" بأن خسائر النفط جيدة للمستهلكين في الولايات المتحدة ووغيرها من الدول وألقى اللوم على روسيا والسعودية والوكالات الإعلامية بأنها وراء هذه الخسائر.

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وأكد الرئيس "ترامب" بأن آلاف الوفيات وقعت العام الماضي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول لأمراض الإنفلونزا، ولم يسلط الإعلام الضوء عليها، لكن بسبب التركيز هذه المرة على فيروس "كورونا"، تكبدت الأسواق العالمية خسائر فادحة.



وفي سياق متصل، دعت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" دول العالم إلى تكثيف الجهود من اجل أجواء الفيروس ومواجهة تداعياته على الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.6 نقطة.