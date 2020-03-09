شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف رغم الخسائر الفادحة للأسهم والدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين ولم يستفد كثيراً من كونه ملاذ آمن في مواجهة الخسائر الفادحة التي تكبدتها أسواق الأسهم العلمية والدولار الأمريكي.



وتدخل الرئئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فيما يحدث قائلاً إن وسائل الإعلام هي السبب في قلق المستثمرين من فيروس "كورونا" ودفعهم نحو بيع ما بحوزتهم من أصول.

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وعن خسائر النفط، قال "ترامب" إن روسيا والسعودية هما السبب في هذا التراجع الكبير مشيرا إلى أنه جيد للمستهلكين في أمريكا.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 94.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% إلى 1675.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1704.3 دولار وأقل سعر عند 1658 دولارا.