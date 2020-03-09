شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يهبط بأكثر من 2% مع خسائر بأسواق الأسهم والمعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم وسط خسائر فادحة تتكبدها الأسواق المالية العالمية لا سيما العملات والسلع والمعادن الصناعية والأسهم.



وتحدث المحلل لدى "سي إن بي سي" "جيم كريمر" عن أن ما حدث اليوم أكثر فوضى مما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية.



وهبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل قوي بفعل مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس "كورونا" وتسببه في ركود الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى خسائر سوق النفط.

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ودعا صندوق النقد الدولي لتضافر الجهود العالمية بين الدول من أجل احتواء تأثير فيروس "كورونا" على النمو الاقتصادي متوقعات تباطؤه من مستوى 2.9% المسجل في العام الماضي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 94.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.1 نقطة وأقل مستوى عند 94.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.6% إلى 2.49 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.53 دولار وأقل سعر عند 2.49 دولار.