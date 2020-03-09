شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره إلى 21% بعد فشل اجتماع "أوبك" والتوقعات بشأن االطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بشكل قوي في أعقاب فشل اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين في التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج فضلاً عن القلق من تفشي "كورونا".



وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري للمرة الألولى منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك بضغط من انتشار فيروس "كورونا".



ومن جانبهم، توقع محللو بنك "جولدمان ساكس" انخفاض أسعار النفط إلى 20 دولاراً للبرميل في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض العالمي.

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وهبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم متأثرةة بأسهم شركات الطاقة بالتزامن مع خسائر النفط.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 21% إلى 32.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 27.3 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 21% أيضا إلى 35.7 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 38.3 دولار وأقل سعر عند 31.02 دولار.