شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يهبط بأكثر من 1% وسط خسائر قوية بالأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل حاد في ظل المبيعات المكثفة والخسائر الفادحة بأسواق أصول المخاطرة كالأسهم والنفط وعملات السلع على مستوى العالم.



وهبطت أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية والأمريكية متأثرة بخسائر النفط فضلا عن المخاوف المتصاعدة من تفشي فيروس "كورونا".



ودعت مديرة صندوق النقد "كريستالينا جورجيفا" إلى بذل المزيد من الجهود لاحتواء الفيروس التاجي القاتل واحتواء تأثيره وأضراره على الاقتصاد العالمي.

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وعلى صعيد سوق النفط الذي تتأثر به العملة الكندية بوصفها إحدى الدول المصدرة للخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 21% إلى 32.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 34.8 دولار وأقل سعر عند 27.3 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 21% أيضا إلى 35.7 دولار للبرميل، وببلغ أعلى سعر اليوم عند 38.3 دولار وأقل سعر عند 31.02 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 0.7351، وسجل أعلى سعر عند 0.7447 وأقل سعر عند 0.7268.