السعودية تعزز نمو الإنتاجية والدخل بالاستثمار في البنية الأساسية وتشجيع الابتكارالسعودية تعزز نمو الإنتاجية والدخل بالاستثمار في البنية الأساسية وتشجيع الابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يظل الاستثمار في البنية الأساسية «النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» عنصرا حيويا من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية تقتضي الاستثمار في البنية الأساسية. ولهذا حرصت المملكة على التطور والتقدم في شتى المجالات، وخلال الآونة الأخيرة شهدت المملكة تقدما ملحوظا سعيا لتحقيق روية 2030 .فقد تضمنت الرؤية العديد من المبادرات ذات الصلة بصيانة وتشغيل مشاريع البنى التحتية بمختلف أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز ربط المملكة عالميا بالمراكز السكانية والقيمة التجارية والصناعية عن طريق رفع أداء قطاع الخدمات اللوجستية والتنافسية والجودة.

يتضمن برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات ذات الصلة بصيانة وتشغيل مشاريع البنى التحتية بمختلف أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعد مشروع الملك عبدالعزيز للنقل بمدينة الرياض المتوقع اكتماله بنهاية 2019 أحد أكبر مشاريع البنى التحتية في العالم بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 4.5 ملايين راكب يوميا.

البنية التحتية

أرقام وإحصاءات

يظل الاستثمار في البنية الأساسية «النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» عنصرا حيويا من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية تقتضي الاستثمار في البنية الأساسية. ولهذا حرصت المملكة على التطور والتقدم في شتى المجالات، وخلال الآونة الأخيرة شهدت المملكة تقدما ملحوظا سعيا لتحقيق روية 2030 .فقد تضمنت الرؤية العديد من المبادرات ذات الصلة بصيانة وتشغيل مشاريع البنى التحتية بمختلف أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز ربط المملكة عالميا بالمراكز السكانية والقيمة التجارية والصناعية عن طريق رفع أداء قطاع الخدمات اللوجستية والتنافسية والجودة.

جهود المملكة في رفع أداء قطاع الخدمات اللوجستية والتنافسية والجودة:

خصصت حكومة المملكة ميزانية للنقل بأكثر من 54 مليار ريال سعودي في 2018 إنشاء طرق يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 14 ألف كلم. مشروع النقل بمدينة الرياض بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 4.5 ملايين راكب يوميا. استثمار ما يزيد عن 400 مليار ريال سعودي في البنى التحتية للنقل على مدار السنوات العشر الماضية. نفقات الأبحاث العلمية 171.428.559 ريالا سعوديا 20 ألف بحث علمي صادرة من الجهات العلمية في المملكة دعم المخترعين بـ 28.000.000 ريال سعودي.

البنية التحتية

يتضمن برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات ذات الصلة بصيانة وتشغيل مشاريع البنى التحتية بمختلف أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعد مشروع الملك عبدالعزيز للنقل بمدينة الرياض المتوقع اكتماله بنهاية 2019 أحد أكبر مشاريع البنى التحتية في العالم بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 4.5 ملايين راكب يوميا.

ومن أهم مبادرات السعودية في البنية التحتية في هذا المجال:

تطوير شبكة الطرق

إعداد استراتيجية متكاملة لقطاع النقل

تطوير المطارات لدعم النمو الاقتصادي

الإصلاح التنظيمي لمنظومة الموانئ السعودية ومؤسسته.

التحول الرقمي

يعد التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوفير منصات الكترونية للجهات الحكومية من أولويات رؤية المملكة 2030 ويعكس ذلك إنشاء وحدة التحول الرقمي لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي من أجل تحسين جودة الخدمات.

الأبحاث والابتكار

تقوم المملكة بدعم الأبحاث والتقنية والابتكار، وإعداد خطط وطنية واستراتيجيات في هذا المجال، وتنفيذ مشاريع تطبيقية وتطوير الآليات لتحويل البحوث العملية والتقنية إلى منتجات صناعية. ويأتي في هذا الإطار إنشاء عدة برامج تهدف إلى:

تطوير المنتجات والابتكار الصناعي

نقل وتوطين التقنية من خلال إعداد دراسات في مجالات عديدة

معالجة التحديات الخاصة بمنظومة الابتكار والمحتوى المحلي على المستوى الوطني.

أطلقت المملكة برامج عدة لدعم إحدى مبادرات التحول الوطني «برنامج دعم الجامعات والمراكز البحثية»

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المبادرة الوطنية للابتكار

صدر الأمر السامي 2018، المتضمن الموافقة على وضع تصور متكامل لتنفيذ مبادرة وطنية لتعزيز الابتكاري راعى فيه أن يكون نطاق المبادرة شاملا لكامل منظومة الابتكار.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تساهم في هذه المبادرة حتى 2020 من خلال:

نقل وتوطين التقنية

العدد المستهدف الأداء

350 خبيرا تم تأهيلهم من خلال برنامج إعداد القادة التقنيين

17 منشأة لازمة لتطوير المحتوى

125 تقنية يتم تطويرها وتوطينها في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة

20 ألف بحث سنويا صادرة من الجهات العلمية في المملكة

5 آلاف براءة اختراع صادرة من المملكة

200 خدمة سيتم تقديمها للجهات الحكومية والقطاع الخاص

800 شركة سيتم تأسيسها ودعمها من برنامج دعم البحوث الابتكارية

3600 وظيفة سيتم توليدها في الشركات الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.

القطاع الصناعي

للقطاع الصناعي دور في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية، فقد شملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية عدة محاور أساسية، من ضمنها:

توفير البنية التحتية اللازمة

إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين

إنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة

برنامج التجمعات الصناعية

إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي

تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى.

تم الترخيص لـ56 مصنعا تضم أكثر 1 من 3500 خلال 2017

عدد المصانع المرخصة التابعة للقطاع الخاص أكثر من 7500 مصنع، تضم أكثر من مليون عامل بنهاية هذا العام.

قطاع النقل

قطاع النقل في الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 يهدف إلى :

تعزيز صحة قطاع النقل لضمان تحقـيق الأداء المستهدف بشكل مستدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات التابعة لوزارة النقل

الارتقاء بأداء القطاع من خلال رفع التكامل بين مختلف أنماط النقل على مستوى الأصول وتحسين الروابط بين أنماط النقل المختلف

تحسين أداء قطاع النقل وضمان إدراجه كأحد عوامل التمكين التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة

تحويل المملكة إلى مركز للخدمات اللوجستية

مقياس المستهدف: مؤشر الأداء اللوجستي الدولي

الوضع الحالي: 3.16

الهدف لـ 2020: 3.38

الهدف لـ 2030: 3.70

مشاريع البنى التحتية لكل قطاع من قطاعات النقل

تحسين مستويات الخدمة

تحسين الربط بين أنماط النقل

2- الارتقاء بجودة الحياة في المملكة.

الهدف: خفض الوفيات / الإصابات لكل 100 ألف نسمة

الوضع الحالي: 26

الهدف لـ2020: 20

الهدف لـ2030: 8

الوضع الحالي: 23.5

الهدف لـ2020: 15

الهدف لـ2030: 10

الوضع الحالي: 1.42

الهدف لـ 2020: 1.32

الهدف لـ 2030: 1.02

إطلاق برنامج سلامة موجه لكل من أنماط النقل

إنشاء أنظمة جديدة للنقل في مختلف المناطق الحضرية

توسعة القدرة الاستيعابية للنقل في المناطق الحضرية القائمة

تحفيز استخدام النقل العام

تطوير ونشر برامج كفاءة استخدام الطاقة

تأسيس وإنشاء بنية تحتية داعمة لبرامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل

الهدف: تخفيف مستوى ازدحام المدن ساعات الذروة المنقضية في الازدحام خلال خمس مدن رئيسةالهدف: خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل: نصيب الفرد من مكافئ الطن النفطي

3- تعزيز الاستدامة المالية

الهدف: خفض نسبة المشاريع ذات التكلفة الأعلى من المخطط لها

الوضع الحالي: 0

الهدف لـ 2020: 50%

الهدف لـ 2030: 20%

الوضع الحالي: 60%

الهدف لـ 2020: 50%

الهدف لـ 2030: 20%

الوضع الحالي: 4%

الهدف لـ 2020: 10%

الهدف لـ 2030: 16%

تطوير وتوظيف استراتيجيات تحسين دورة حياة الأصول والتعاقد

تطوير وتوظيف آليات الإشراف على المشاريع والمقاولين

وضع إطار عمل تنظيمي وطني مرن للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعمل على تحسين جذب مستثمري القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل تتسم بالشفافية.

الهدف: خفض نسبة المشاريع التي تتأخر بنسبة تتجاوز 20%الهدف: نسبة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير والتشغيل

أرقام وإحصاءات

2017، أنشأت طرق يبلغ مجموع أطوالها أكثر من 14ألف كلم، بتكاليف تبلغ حوالي 46 مليار ريال سعودي

أطوال الطرق بالكلم القائمة حتى نهاية العام المالي (2017) حسب التصنيف الهندسي

النوع الطول (كلم)

مفرد 49,713

مزدوج 13,155

سريع 5,393

عقبات 264

الإجمالي 68,525

68,525 كلم طرق بين المدن تحت إشراف وزارة النقل، بما فيها 5.257 كلم طرق سريعة

144 ألف كلم طرق مسفلته داخل المدن تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية

10 موانئ للتجارة - غير النفطية

الخطوط الحديدة

4,500 كلم إجمالي طول الخطوط الحديدية

1,2 مليون مسافر من الرياض إلى الدمام

27 مطارا

4 مطارات دولية

9 مطارات إقليمية

12 مطارا داخليا

نسبة توزيع المصانع حسب المنطقة