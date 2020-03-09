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اتفاقية تدريب وتوظيف 11 ألف مواطن في القطاع العقاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والهيئة العامة للعقار أمس، في الرياض، اتفاقية لتدريب وتوظيف أكثر من 11 ألف باحث وباحثة عن عمل من الراغبين في العمل بالقطاع العقاري ضمن برنامج توطين مهن القطاع، لدعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ورفع مهارات الباحثين عن عمل.

ووقع الاتفاقية ، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، ومدير عام الصندوق تركي الجعويني.

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وتنص الاتفاقية على تولي الهيئة من خلال المعهد العقاري السعودي إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ التدريب للبرامج التالية: مدير اتحاد ملاك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق، ويُشترط للالتحاق بالبرنامج أن تنطبق على المتدرب أو المتدربة شروط الأهلية التالية: أن يكون سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبا أو موظفا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية سابقا.

كما تتولى الهيئة وفقا لاتفاقية التنسيق مع منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاطات التجارية المستهدفة بالتوطين لحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية المحصورة ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل.

ونصت الاتفاقية على مشاركة الصندوق في ضبط جودة البرنامج التدريبي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ عملية التدريب، وتقديم الملاحظات -إن وجدت- على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.

البرامج التدريبية

مدير اتحاد ملاك

مدير مرافق

وساطة عقارية

أخصائي تسويق