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الراجحي المالية تتوقع إمكانية حدوث مفاجآت تدعم الأسواق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

رغم الخسائر القاسية التي منيت بها أسواق الأسهم خلال اليومين الماضيين بسبب التراجع الكبير لأسعار النفط، إضافة إلى تأثير فيروس كورونا، توقع تقرير مصرفي إمكانية حدوث مفاجآت تدعم صعود الأسواق، تتمثل في تلاشي آثار الفيروس بسبب موسم الصيف، وتجديد اتفاقية النفط «أوبك بلاس»، وزيادة الأسعار مع انخفاض العرض وتراجع حاد في الأداء الاقتصادي في الصين.

ورجحت شركة الراجحي المالية في تقرير صدر أمس وحصلت «مكة» على نسخة منه تعديل تقديرات أرباح الشركات تدريجيا في النصف الأول من عام 2020 قبل أن تستقر على الأرجح أو ترتفع في نهاية العام.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات قد لا تعكس تأثرها بتداعيات فيروس كورونا في نتائج الربع الأول بشكل كامل، حيث قد تكون هناك عمليات بيع من المخزونات وقد يستغرق التأثير وقتا أطول، باستثناء الشركات التي تمتلك سيولة نقدية عالية، والتي تبدو جذابة من منظور توزيعات الأرباح.

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وعلى صعيد السوق السعودي أوضح التقرير أنه بخلاف النفط، فإن الشركات المدرجة في السوق التي تتعرض للأسواق الآسيوية كصادرات، أو تلك التي تعتمد على واردات المواد الخام من الصين والشركات ذات الديون المرتفعة، والأسهم ذات مكررات الربحية المرتفعة لأسهمها والشركات المرتبطة بقطاعي السفر والسياحة هي الأكثر تضررا من تداعيات تفشي الفيروس.

وأفاد التقرير بأن الشركات الأكثر دفاعية تجاه مخاوف الفيروس ستكون بشكل نسبي هي شركات السلع الاستهلاكية وخدمات الاتصالات وشركات الاسمنت وبنوك التجزئة المحلية. وأشار إلى أنه «قد تزداد المخاوف إذا تأثرت عوامل الطلب المحلية، مثل نمو الرهن العقاري والقطاعات المتحالفة معها». في المقابل يمكن أن تستفيد الشركات التي تواجه منافسة أعلى من الصادرات الصينية، مثل الخزف السعودي.

إلى ذلك قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية خسائره التي بلغت 9% خلال الجلسة أمس إلى 7.7% ليغلق عند مستوى 6315 نقطة بتداولات بلغت 6.5 مليارات ريال.

وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تراجعات حادة في أبوظبي 8% إلى 4039 نقطة، ودبي 8.3% إلى 2078 نقطة.

وهبطت مؤشرات كل من بورصة الكويت الرئيسي 6% إلى 4245 نقطة، والبحرين 5.8% إلى 1471 نقطة، وقطر 9.7% إلى 8160 نقطة، ومسقط 5.6% إلى 3772 نقطة.