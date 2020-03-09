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المنافسة تتخذ أقصى درجات التتبع لافتعال نقص المخزون وزيادة الأسعار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكدت الهيئة العامة للمنافسة أمس تشديد رقابتها واتخاذ أقصى درجات التتبع لمخالفات الافتعال المفاجئ لنقص المخزون لزيادة الأسعار، في ظل ما تتخذه المملكة من إجراءات احترازية تجاه فيروس كورونا حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت جميع المنشآت إلى ضرورة الالتزام بنظام المنافسة، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، مشيرة إلى أن الالتزام بقواعد المنافسة في أسواق المملكة يضمن توفر السلع والخدمات بالجودة المنشودة والأسعار التنافسية.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة في بيان على موقعها الالكتروني إنها «تود من منطلق مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها؛ أن تشيد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة التجارة في الأسواق لضمان وفرة السلع والمنتجات في ظل ما تتخذه المملكة من إجراءات احترازية لحماية الصحة العامة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وما أكدته الوزارة في بيانها الصادر 9 مارس 2020 (أمس) المتضمن وجود وفرة كافية من المنتجات والسلع والمخزون في مناطق المملكة كافة».

وأضافت «تطمئن العموم بالدور الفعال الذي كفلته قواعد المنافسة في أسواق المملكة لضمان توفر السلع والخدمات بالجودة المنشودة والأسعار التنافسية؛ كما تؤكد رقابتها المشددة التي تقتضي اتخاذ أقصى درجات التتبع لمخالفات الافتعال المفاجئ لنقص المخزون لزيادة الأسعار وهو الأمر الذي تعاقب عليه قواعد المنافسة وفق نظامها ولائحته التنفيذية».

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وتابعت الهيئة أنها «تهيب بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، كما تنوه إلى استعدادها التام لتلقي البلاغات للقيام بواجبها حيال حالات الإخلال بقواعد المنافسة».

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