شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات: المنصات التعليمية والصحية.. مجانًا والان نبدء بالتفاصيل
وتضمنت المنصات التعليمية المدرجة ضمن التعرفة المجانية للبيانات كل من بوابة التعليم الوطنية (عين) https://ien.edu.sa/ إلى جانب منظومة التعليم الموحد http://www.vschool.sa/، حيث تحتوي المنصتان على حلول رقمية متقدمة توفر محتويات وأدوات تعليمية رقمية متطورة إلى جانب إمكانية أداء الواجبات والاختبارات المدرسية من خلالها، بالإضافة إلى توفيرها لقنوات تواصل فعّالة بين الطلبة ومنسوبي المدرسة وأولياء الأمور.
كما شملت التعرفة المجانية للبيانات تطبيق (صحة) الذي يهدف إلى تسهيل الاستفادة من خدمات الاستشارات الطبية المجانية عبر الأجهزة الذكية، للحالات التي قد لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الصحية.
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