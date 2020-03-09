شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق التداول بالبورصة الأمريكية بعد هبوط "ستاندرد آند بورز" والان نبدء بالتفاصيل

اليوم – وكالات تقرر تعليق التداول بالبورصة الأمريكية فور بدء المعاملات اليوم الاثنين، إذ نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 سبعة بالمئة، مما أدى لوقف تلقائي لمدة 15 دقيقة جرى استحداثه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

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