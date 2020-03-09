شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق منخفضاً بتداولات 6.5 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 530.85 نقطة ليقفل عند مستوى 6315.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة سجلت فيها أسهم شركة سدافكو ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 193 على تراجع.

وكانت أسهم شركة سدافكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تكوين، ومبكو، وسيرا، ومجموعة الحكير، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.43% و 10.00%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.