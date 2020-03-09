«رافد» تبرم شراكة مع المركز الميكانيكي للخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت شركة «رافد» لحلول المركبات، المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو»، مؤخراً مذكرة تفاهم مع المركز الميكانيكي للخليج العربي(AGMC)، وكيل «بي أم دبليو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، تنص على نقل المركبات بين صالات العرض التابعة للمركز، ومن وإلى العملاء في إمارة الشارقة.

وتم إبرام الاتفاقية بحضور الشيخ محمد القاسمي، المدير الإقليمي في الشارقة والإمارات الشمالية بالمركز الميكانيكي للخليج العربي، وأيهان أولسر، الرئيس التنفيذي للمركز الميكانيكي للخليج العربي(AGMC)، ودين كريستوفر كولسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في «رافد» لحلول المركبات، وعويس زهران، الشريك الإداري في«رافد» لحلول المركبات.

وقال دين كريستوفر كولسون: «يسرنا التعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي(AGMC)، الوكيل والموزع المعتمد لمجموعة "بي أم دبليو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية. ونفخر في رافد بالسمعة التي اكتسبناها في مجال الجودة، وتقديم الحلول المبتكرة للمركبات، وبناء شراكات استراتيجية، وتسخير أحدث التقنيات والتوجهات في هذه الصناعة. ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستساعدنا على تعزيز عملياتنا ودعمنا لتقديم حلول أفضل على المدى البعيد».

وقال أيهان أولسر: «يتمثل هدفنا بالمركز الميكانيكي للخليج العربي في تقديم تجربة سلسة لعملائنا. ونفخر بالعمل مع "رافد" في هذه الشراكة التي ستضمن قدرة المركز الميكانيكي للخليج العربي على خدمة عملائه بكفاءة واقتدار».