مؤتمر «المشغل الاقتصادي» فبراير المقبل تزامناً مع إكسبو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من الحرص على تعزيز دور المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في تطوير أداء البرنامج إقليمياً وعالمياً، وبناءً على اقتراح الهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك دبي بتحديد موعد جديد له يتزامن مع استضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 دبي، تقرر انعقاد المؤتمر خلال الفترة 15 إلى 17 فبراير 2021، وذلك بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية التي أبدت دعمها للمقترح، من أجل الاستفادة من معرض إكسبو العالمي بتوفير المزيد من الفرص للاطّلاع على التجارب والممارسات المتعددة من مختلف دول العالم، وعلى الصعد كافة بما فيها الاقتصاد والتجارة والثقافة والابتكار.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي سيمثل قيمة مضافة للنسخة الخامسة من المؤتمر، كما أنه سيوسع من دائرة المشاركين حيث نتوقع أن تستقطب جلسات المؤتمر أكثر من 2000 شخص متخصص في القطاع الجمركي والتجاري، ونعمل على تحقيق استضافة نوعية ترسخ موقع الإمارات الرائد وحضورها القوي على خريطة التجارة العالمية بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبيئة تجارية واستثمارية آمنة ومنظومة جمركية مبتكرة تجعلها من أكبر المراكز التجارية في المنطقة.

وارتفع عدد الشركات المسجلة المستفيدة من مزايا وتسهيلات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الإمارات إلى 70 شركة، ويستهدف البرنامج المشغل تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية للشركات الملتزمة بمعايير الامتثال الجمركية والأمنية في سلسلة الإمداد والتوريد، ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية، الصادر عن منظمة الجمارك العالمية. ويقدم البرنامج حزمة مزايا وتسهيلات للشركات ‏الملتزمة، تساهم في تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات التي تؤدي إلى خفض التكاليف المالية وتوفر الوقت للشركات.