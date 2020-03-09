«مطارات دبي» تبحث تحدي الخمسين في مجال البيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكدت مطارات دبي أن الابتكار والاستدامة هما في صميم سياسة واستراتيجيات المؤسسة للمضي قدماً على طريق الريادة ومواكبة طموحات الإمارات وتوجهاتها ورؤاها للخمسين عاماً المقبلة، مشيرة إلى أهمية الشباب في تحقيق هذه الرؤى. وفي جلسة شبابية، نظمتها مطارات دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب تماشياً مع شهر الابتكار ورؤية الإمارات في تحدي الخمسين، طرحت مطارات دبي أمام ممثلين عن جهات حكومية ومجموعة من الشباب من مختلف الاتجاهات العلمية، تحديين رئيسيّين يتعلقان بتقليل مستويات الانبعاثات الكربونية إلى أدنى نسبة ممكنة، والحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، بهدف اطلاع الشباب على ماهية هذين التحديين، والتعرف إلى آرائهم وأفكارهم حولهما، وكيفية تنفيذهما بنجاح خلال السنوات المقبلة.

التوجهات المستقبلية

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شارك في الندوة ممثلون عن وزارة التغيير المناخي والبيئة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومطارات دبي وطيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب والشابات من مختلف التخصصات العلمية.

وأكد ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، أهمية مثل هذه الجلسات الشبابية التي تشرك شباب الوطن في التعرف إلى التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات في الاقتصاد والمجتمع والثقافة وغيرها من المجالات. مشيراً إلى أن الجلسة الشبابية التي استضافتها مطارات دبي في المبنى 3 شكلت بداية موفقة لبناء علاقات بناءة مع شريحة الشباب، والتعرف إلى آرائهم تجاه القضايا المطروحة، في خطوة سوف تُسهم في بناء قدرات شبابية تستطيع تحمل المسؤولية، والمساهمة في صناعة القرارات المستقبلية للإمارات.

عدة مبادرات

أضاف الجوكر: «تأتي استضافة الجلسات الشبابية كجزء من عدة مبادرات قامت بها مطارات دبي خلال شهر الابتكار، ومنها الترويج لشهر الابتكار على قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة في مطارات دبي، بالإضافة إلى ترويج تحدي الخمسين عاماً الذي يهدف إلى تشجيع موظفي مطارات دبي على المشاركة في أفكارهم حول التحديات المطروحة خلال الخمسين عاماً المقبلة، والتقدم بحلول مبتكرة وعملية. بالإضافة إلى تنظيم جولة في مركز التحكم بعمليات المطار لموظفي الأقسام التكنولوجية لدى الشركاء الاستراتيجيين للاطلاع على آخر الابتكارات التي يطبقها المركز لتحسين عمليات مطار دبي الدولي الذي يعد المطار الأول في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين».