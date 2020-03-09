شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر حول 1670.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد لاختراق مستوى 1689.33 وفتح الطريق أمام استهداف مستوى 1735.50.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بقية اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 1633.60، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1665.00 والمقاومة 1700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد