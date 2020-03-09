شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ليخترق مقاومة القناة الهابطة مجدداً ويحاول الثبات فوقها، مما قد يدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 0.6670 قبل محاولة العودة للانخفاض من جديد.
وبشكل عام، سيبقى السيناريو السلبي الرئيسي قائماً ما لم يتم اختراق المقاومة المذكورة أعلاه والثبات فوقها، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 0.6430.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6450 والمقاومة 0.6640
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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