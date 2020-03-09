شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة ليتجاوز مستوى 33.50، مما يشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، وقد يختبر مستويات 37.30 ويمتد إلى 41.17 على المدى القريب.

نحن نفضل التوقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر وجهته التالية من خلال تحديد موقفه بالنسبة لمستوى 33.50، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق الأهداف الإيجابية المذكورة أعلاه، بينما التداول دونه من جديد سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 27.09.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 37.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي