شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً في محاولة لتعويض بعض الخسائر التي تكبّدها مع افتتاح اليوم، بينما لا يزال السيناريو السلبي قائماً لهذا اليوم، تدعمه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار كسر حاجز 30.00 لتأكيد التوجه نحو 25.65 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نشير إلى أن مواصلة الارتفاع وتجاوز مستوى 34.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب التي قد تصل إلى 39.60 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 33.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط