شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة ليقترب من المستوى المحوري 16.96، وكما أشرنا صباحاً، يملك هذا المستوى مفتاح الاتجاه التالي، حيث إن الثبات دونه سيدفع السعر لاستئناف التداولات السلبية وزيارة مستوى 16.33 كمحطة تالية، بينما التداول فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 17.60 وتمتد إلى 18.38.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي