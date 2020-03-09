شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد أكثر من 7% بعد انهيار أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية أكثر من 7% بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتعمق خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى 15 شهرا ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، بعد انهيار أسعار النفط بأكثر من 30% ، ودخول معظم الأسواق العالمية فى سوق هابطة ، بفعل تفاقم مخاوف ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي انتشار فيروس كورونا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 7.3% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 3.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 2.2% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 15 شهرا أشهر عند 342 نقطة ، فى ظل وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 14% ،بعد انهيار أسعار النفط فى السوق العالمية.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30% يوم الاثنين ، بعد فشل أوبك فى التوصل لاتفاق مع حلفائها بشأن خفض الإنتاج ،وتحرك السعودية بشكل منفرد لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار ، الأمر الذي يؤشر بقرب اندلاع حرب أسعار عالمية.

شهدت معظم أسواق الأسهم العالمية تراجعت حادة ، بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة ، والدخول فى سوق هابطة ، بفعل تفاقم مخاوف ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي انتشار فيروس كورونا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 5% ،لتسجل أدنى مستوى فى سبعة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 7.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 7.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 7.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 6.8%.