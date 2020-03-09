شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى سريعا عن مستويات 1,700$ بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بعد ارتفاعها فى مستهل تعاملات السوق الأسيوية فوق مستويات 1,700$ للأونصة للمرة الأولى فى سبع سنوات ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 2.2% إلى 1,657.49$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,694.11$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,703.24$ الأعلى منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2012.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 5.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية ،وهبوط عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لمستوي قياسي.

قفزت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع لمستوي قياسي جديد خلال أكثر من سبع سنوات ، لتتداول لفترة وجيزة فوق مستويات الحاجز النفسي عند 1,700$ ، سرعان ما نشطت بعدها عمليات جني الأرباح وتغطية مراكز شراء بالهامش.

ويعد التراجع الحالي فى أسعار المعدن الثمين مؤقتا ، حيث جميع العوامل الأساسية حاليا تدعم الارتفاع لمستويات أعلى جديدة فوق 1,700$ ،خاصة الهبوط الحاد حاليا فى كامل أسواق الأسهم العالمية ، وانهيار أسعار النفط بأكثر من 30% ،ونزول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.3469%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 21.08 طن متري،بأكبر زيادة يومية منذ 21 حزيران/يونيو 2019 ،ليرتفع الإجمالي إلى 955.6 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2016.