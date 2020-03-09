شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأحساء للتنمية تتراجع 93.5% بالعام 2019 لزيادة المصروفات العمومية والإدارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأحساء للتنمية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الأرباح بنسبة 93.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 726.3 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 11.2 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغت 6.3 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 5.9 مليون ريال خلال العام 2018.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى تحقيق خسائر من شركات زميلة، فضلاً عن انخفاض توزيعات الأرباح من الشركات المستثمر فيها.
وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 245.5 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 225.7 مليون ريال خلال العام 2018.
وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 436.8%.
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