شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "المتطورة" 22.7% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجع الأرباح بنسبة 22.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 36.9 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 34.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 37.9 مليون ريال خلال العام 2018.

Advertisements

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإرتفاع تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من إحدى استثمارات الشركة.

وقابل ذلك ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وإرتفاع الإيرادات الأخرى وإنخفاض الزكاة الشرعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 44.2 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 44.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 32 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 29.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3%.