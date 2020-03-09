شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الشرقية الزراعية" ترفض زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الجمعية العمومية للشركة الشرقية للتنمية الزراعية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، عدم الموافقة على مُقترح زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال كان من المُقرر له أن يرتفع من 75 مليون ريال إلى 120 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 4.5 مليون سهماً عادياً‏.

كذلك رفضت الجمعية صفقة استحواذ الشركة على أصلين عقاريين في مدينة الرياض في حال الموافقة على زيادة رأس المال.

يُذكر أن الشركة وقعت، في مايو 2019، اتفاقية للاستحواذ على شركة أصول عقارية غير مدرجة مدرة للدخل تقع في مدينة الرياض، عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك الشركة التي تم الاستحواذ عليها.

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والأصول العقارية عبارة عن مجمعين سكنيين هما مجمع رسيل السكني وهو عبارة عن مجمع سكني مغلق مكون من 90 وحدة سكنية تضم 42 فيلا و48 شقة سكنية، ومجمع الربيع السكني وهو عبارة عن ست عمائر سكنية تحتوي على 86 شقة سكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرقية للتنمية حققت صافي خسائر بلغ 891 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى تقليص نفقات الشركة التشغيلية بعد ايقاف النشاط الزراعي حيث كان يحقق هذا النشاط خسائر تشغيلية نتيجة تخفيض الانتاج تمهيدا للايقاف التام الذي يتماشى مع توجه وزارة الزراعه.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 5.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 59.6%.