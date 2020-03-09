شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 09-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتاها -2.23% بما يعادل -0.83 نقطة ليستقر عند سعر 36.39 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 35.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 38.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه